El Consell Econòmic i Social reprèn les negociacions

El Consell Econòmic i Social es tornarà a reunir durant el dia d’avui després d’haver tancat les darreres negociacions relacionades amb la revalorització dels salaris. Així ho va indicar la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol: «No vam poder arribar a tenir un acord, però vam estar molt a prop i va ser la primera vegada que hi havia propostes per part d’uns i d’uns altres», afirmant que l’objectiu de la reunió d’avui és «poder parlar de tot i atansar posicions, de cara a què la patronal i els sindicats es posin d’acord i que el Govern no hagi de tornar a intervenir com ho ha hagut de fer aquest any amb la problemàtica dels salaris».

El temps és una de les qüestions que també preocupa més a Marsol, motiu pel qual s’ha volgut encetar la següent reunió del CES tan d’hora: «Reprenem les negociacions per no anar tan ajustats de temps, ja que aquest passa molt ràpidament i si tenim més temps, tot anirà molt millor». Així i tot, la ministra va emfatitzar que un dels temes a tractar és la possibilitat d’incentivar i motivar les empreses perquè nomenin representants als treballadors o fer convenis col·lectius, una casuística que «costa molt a Andorra per les tipologies d’empreses que tenim, que són molt petites», va indicar. Segons Marsol, aquest fet «facilitaria arribar a acords, malgrat que siguin sectorials, i aconseguir d’aquesta manera que el Govern es quedi a un marge i no s’hagi de manifestar un cop més».