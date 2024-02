El Consell Econòmic i Social busca representació dels treballadors dins de les empreses

El Consell Econòmic i Social ha tornat a engegar aquest matí les negociacions tancades a finals del darrer any, amb l'objectiu de continuar tractant la revalorització dels salaris. En aquest sentit, el tema cabdal de la reunió ha sigut posar sobre la taula la possibilitat que les empreses tinguin representació dels seus treballadors, a efectes de poder negociar uns convenis col·lectius, la qual podria comportar la modificació d'algun punt de la Llei de Relacions Laborals. Així ho ha indicat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en declaracions posteriors a la trobada: "Des del Govern mirarem d'explicar bé als treballadors en què consisteix aquesta representació, la qual no tindrà cap conseqüència i serà un bé per a tothom. Els hem d'animar perquè representin el seu sector o empresa".

Paral·lelament, i de cara a tractar aquesta qüestió, els sindicats i la patronal es reuniran fora del CES i, un cop la tinguin més treballada, la exposaran dins d'ell. "Si necessiten algun tècnic per parlar amb més deteniment, Govern s'encarregarà de pagar-ho", ha explicat, exposant que l'ideal seria poder comptar amb aquest acord durant el pròxim any. D'aquesta manera, i tal com ha apuntat Marsol, la intenció és que l'Executiu no hagi d'intervenir en el moment de marcar els increments o les revaloracions dels salaris: "A Govern li correspon fixar el salari mínim, la resta s'han de donar a través d'acords sectorials o empresarials", afegint que aquest fet "ens faria entrar dins de la normalitat d'un país".

Actualment, unes sis empreses del país compten amb aquest col·lectiu, mentre que unes tres o quatre es troben en procés de tenir-ho. "Són molt poques, però s'ha de tenir en compte que l'estructura d'una empresa d'Andorra és de pocs treballadors i, per tant, és més difícil que hi hagi aquesta representació o necessitat", ha afirmat la titular de la cartera de Treball, destacant que la majoria d'empreses tenen en plantilla a una mitjana aproximada d'un o cinc treballadors. "Empreses de més de 100 persones n'hi ha poquíssimes, però això no treu que hem d'intentar que entrin igualment dins d'aquesta qüestió".

Qüestionada per la situació de la inflació envers els salaris que travessa actualment el país, Marsol ha indicat que aquesta "ha sigut molt forta en els dos últims anys i costarà reconduir-la a escala salarial", tot i que la intenció és que es vagin adaptant: "Esperem que la inflació es vagi moderant, ja que ajudarà a revaloritzar els salaris". La ministra ha apuntat que tot fa indicar que anirà a la baixa, un fet que ja es va denotar al gener en situar-se l'IPC en un 4,2%, encara que es possible que al febrer pugi a conseqüència de l'increment de l'electricitat. Pel que respecta als diferents sectors de treball, el CES ha acordat "tenir clars els salaris segons el sector en qüestió, perquè fer-ho en termes generals pot acabar afectant". Per aquest motiu, s'ha demanat a la CASS separar els salaris base d'altres indicatius com les hores extres o les primes, amb l'objectiu d'aconseguir aquesta revalorització segons el sector de treball.

Finalment, la reunió d'avui també ha servit per exposar les dades d'ocupació extretes del passat 2023. Segons ha afirmat Marsol, cada mes es van llençar al mercat unes 2.000 ofertes de treball, tot i que el nivell de demandes continua sent molt baix, amb unes 300 persones aproximadament. "Hem d'incidir en aquesta qüestió i esbrinar per què no acabem de trobar-los feina. Possiblement, una de les causes és que algunes d'aquestes persones tenen problemes de discapacitat, encara que comptem amb programes d'acompanyament". Tanmateix, de les 300 persones esmentades, 68 ja han trobat feina als sectors privats.

- pendent d'ampliació -