El Comú de la capital adaptarà el sistema de pagament de baixes

El Comú d’Andorra la Vella aplicarà canvis en el sistema de pagament de baixes derivades per accident laboral als funcionaris i personal de caràcter indefinit. Des de l’any 2013 (quan es va rescindir el contracte que hi havia amb una empresa asseguradora) i fins a la data, el Comú estava assumint de manera directa el complement d’incapacitat laboral per accident laboral o malaltia laboral fins a completar el 100% del salari dels treballadors. Tanmateix, després de constatar que aquesta pràctica no és correcta, s’ha decidit suspendre momentàniament aquests pagaments.

Segons informen des de la corporació, ja s’ha començat a treballar en les bases d’un concurs públic per contractar una empresa asseguradora que presti el servei i, alhora, apliqui modificacions a l’ordinació comunal. Així ho van informar ahir els cònsols major i menor, Sergi González i Olalla Losada, a la plantilla en una reunió al Centre de Congressos. La mesura es va prendre arran del darrer informe del Tribunal de Comptes, relatiu als treballs de fiscalització de l’exercici 2022 (rebut aquest mes de febrer). En aquest sentit, es va assenyalar que el procediment que s’aplicava des del Comú no era l’adequat.

Entre els anys 2013 i 2021, el Tribunal de Comptes ja havia assenyalat que aquesta pràctica es feia de forma indeguda i, en conseqüència, l’any 2021, l’entitat comunal va eliminar l’article del reglament laboral al qual feia referència la cort. Aquesta darrera mesura, però, va comportar la seva nota en l’informe del 2022, en què constata que aquests pagaments s’estan fent sense una reglamentació específica.