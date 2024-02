Les protestes dels pagesos catalans causen talls a la C-14

De cara a la setmana vinent, els agricultors catalans tenen pensat unir forces amb els agricultors francesos, ja que pretenen tallar de forma conjunta de la Junquera fins al túnel de Viella col·lapsant així el transport de mercaderies els dies 27 i 28 de febrer. Segons la Unió de Pagesos es preveu que a la trobada hi hagi molts manifestants sobretot a la zona de la Junquera.

A més d’aquests talls, també s'han bloquejat altres vies d’accés a Andorra, com la C-1412b entre Folquer i Ponts, així com la C-1412a entre Torà i Ponts. També s'ha tancat la L-313, una carretera local que ve de Guissona.

Avui, els agricultors catalans han tornat a complicar el trànsit d’entrada i sortida del Principat, sobretot en la carretera C-14 afectant els conductors que es dirigeixen cap a Barcelona i Lleida. Els agricultors de la Noguera han programat accions a la C-14 per a les 18.00 hores de la tarda. Les marxes lentes es van concentrar a l’altura de Ponts. Els talls es s'han desenvolupat en àrees que van dificultar el pas cap al Principat, ja que s'ha bloquejat la carretera C-14 entre Ponts i Olina i entre Ponts i Artesa de Segre.

Per El Periòdic

