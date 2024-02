Ordino organitzarà tallers de maridatge amb te i vi

Amb la voluntat d’acostar a públics més amplis la lectura i l’art, el Comú d’Ordino ha programat dues activitats culturals per a la setmana que ve des del Departament de Cultura.

La primera serà un maridatge amb degustació de te amb aliments salats, que tindrà lloc a la biblioteca comunal el dimecres 28 de febrer, a les 19.00 hores, i que compta amb la col·laboració de Love drink Tea, que ja havia organitzat altres tallers sobre la cerimònia del te amb molt bona resposta per part dels usuaris de la biblioteca. Les inscripcions es faran per correu electrònic a [email protected].

Per la seva banda, La Capsa, espais de creació, proposa com a novetat sortir de l’aula per fer un taller de maridatge de vins amb l’art.

L’activitat tindrà lloc el dijous 29 de febrer, a les 20.30 hores, al restaurant Celler d’en Toni, i consistirà en fer un tast de vins amb un sommelier que prepararà un aperitiu per acompanyar la degustació de vins.