Andorra no es veurà afectada pels talls dels pagesos catalans i francesos

Eels pagesos catalans tornaran a tallar les carreteres durant el pròxim dimarts 27 i dimecres 28 de febrer, tot i que aquest cop les afectacions no repercutiran al Principat, sinó que se situaran en la zona compresa entre la Jonquera i el túnel de Viella. Així ho ha confirmat el coordinador territorial de la Unió de Pagesos de l’Alt Urgell, Joan Guitart, a EL PERIÒDIC, qui també ha donat una sèrie de detalls de com seran aquestes mobilitzacions: «La nostra intenció és trencar tot el pas de mercaderies i camions, i hem demanat permisos per concentrar-nos des de la Junquera fins a Viella. Andorra no entra dins de la zona aquesta vegada», recalcant, però, que tot pot canviar si «es decideix en l’assemblea fer un canvi d’última hora».

Així i tot, Guitart ha informat també que els pagesos de l’Alt Urgell donaran suport a la tractorada després d’haver parlat amb el sindicat i establir com serien les diferents manifestacions. «Donarem suport a la Cerdanya, mentre que a la Seu d’Urgell i a Andorra deixarem només uns camions a les voreres amb pancartes i missatges del que volem i demanem», ha indicat.

Segons ha informat l’associació de la qual Guitart és coordinador, la mobilització començarà el dimarts 27 a les 20.00 hores i les rutes previstes per on passaran els tractors seran des de la zona del Berguedà fins al pont de Llívia i a l’autopista AP-7 de Santa Llogaia Àlguema fins a Orriols, així com altres zones com l’N-230 a Vilaller o la C-38 del coll d’Ares.

A banda dels pagesos de l’Alt Urgell, a la concentració també s’hi desplaçaran els pagesos francesos, amb els quals «han estat en contacte permanent». Tal com Guitart ha esmentat, es trobaran a Puigcerdà i a la Jonquera amb bona part d’aquesta gent, destacant que «es preveu que a Puigcerdà pugin molts tractors de la zona de l’Alt Urgell i del Berguedà per donar suport a la zona de la Cerdanya». Pel que fa a la Jonquera, Guitart ha confirmat que també «s’espera una bona part de manifestants», entre els membres de la Unió de Pagesos i els de la plataforma.

Sense resposta per part dels governs/ Qüestionat per una possible resposta de les autoritats governamentals arran de les protestes que van tenir lloc a Madrid la setmana passada, Guitart ha afirmat que encara no han rebut cap resposta per part d’ells: «Si ens tornem a mobilitzar és perquè no hi ha hagut cap resposta per part dels polítics», afegint que tampoc s’ha parlat «de coses que s’hagin d’arreglar o que ja estiguin arreglades». Tanmateix, el coordinador de l’associació ha indicat que el dimarts 27 es tornaran a reunir per debatre totes les propostes que hi ha sobre la taula, ja que avui dia «no hem aconseguit res». «Mediàticament hem fet molt de ressò i de soroll, però a l’olla no hem posat cap rosa. Continuem estant en el mateix lloc que ja estàvem abans», ha finalitzat Guitart.