Ordino rebrà un cicle de xerrades sobre turisme a càrrec de l’Skål Club

L’Skål Andorra (Associació de Professionals del Turisme) s'ha trobat aquest matí amb el conseller de Turisme, Esports i Dinamització d'Ordino, Jordi Serracanta, a la Casa de la Muntanya, en una reunió en què han sorgit diferents propostes i en què l'entitat ha presentat el seu nou president, Emili Yepes. Un dels projectes apuntats ha estat l'organització d'un cicle de xerrades dirigides al sector turístic de la parròquia.

A més d'explicar tota la trajectòria i tasca duta a terme per l’Skål en els més de 40 anys d'història de l'entitat, Yepes ha remarcat l'interès de l'associació en trobar sinergies entre tots els sectors turístics del país i també amb el comú ordinenc, amb l'objectiu de fomentar la cohesió del sector. En aquest sentit, l’Skål Club s'ha ofert per ajudar a la parròquia en la difusió d'aquelles iniciatives turístiques que organitza al llarg de l'any, no només entre els socis de l'entitat a escala nacional, sinó també a través de l’Skål Internacional, format per 312 clubs presents a 81 països d'arreu del món.

Per altra banda, Serracanta s'ha mostrat obert en poder col·laborar amb l’Skål per assolir aquest objectiu comú, així com posant-se a disposició per poder organitzar una pròxima trobada amb tots els socis de l'entitat per fer-los conèixer de primera mà tots els atractius de la parròquia que l'han portat, recentment, a ser reconeguda com a Best Tourism Villages per part de l'Organització Mundial del Turisme (OMT). Aquestes trobades permetran al Comú explicar de forma directa als principals directius d'hotels, allotjaments turístics, transports de viatgers o recepcionistes tot el que ofereix la parròquia a escala turística, podent convertir-se aquests en grans ambaixadors per traslladar als turistes i excursionistes que utilitzen els seus serveis què conèixer i què descobrir a Ordino.

El Comú ordinenc també ha posat a disposició de l’Skål Club les instal·lacions de la Casa de la Muntanya per tal que l'entitat pugui organitzar-hi reunions o presentacions d'interès també pels empresaris del sector turístic de la parròquia. L’Skål continuarà aquests pròxims dies amb noves trobades institucionals i aviat es trobarà amb la Cambra de Comerç, Serveis i Indústria, la Unió Hotelera i consellers de Turisme de la resta de comuns, a més de la reunió prevista amb el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.