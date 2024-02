Mor el conductor d'un camió després d'un accident als Cortals d'Encamp

Un home de 50 anys ha mort la matinada d’aquest dimarts després de patir un accident de circulació cap a les 03.30 hores a la carretera dels Cortals d’Encamp, a l’altura del punt quilomètric 0,650. Es tracta del conductor d’un camió porta vehicles amb matrícula andorrana que, per motius que encara es desconeixen, hauria impactat contra un edifici i hauria bolcat. A hores d'ara, la policia investiga les causes de l’accident.

Per El Periòdic

