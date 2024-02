Hong Kong fixa la mirada en Andorra per teixir ponts empresarials

Hong Kong pot ser un punt estratègic per a la internacionalització empresarial i una bona entrada al mercat asiàtic. Així ho defensa la Hong Kong Trade Development Council, la qual vol promocionar, a través de la seva delegació a Barcelona, la regió administrativa xinesa com a "plataforma per fer negocis" en les dues direccions. Tal com exposen des de la delegació, aquest és el missatge que volen fer arribar també als empresaris i emprenedors andorrans, ja que la ciutat xinesa pot ser utilitzada com a un punt d'exportació i entrada al mercat asiàtic, i, en sentit contrari, es poden portar negocis cap a Andorra des d'Àsia. Aquest organisme comercial inicia els contactes amb representants d'Andorra aprofitant el Mobile World Congress, però la intenció és que a partir d'ara es puguin enfortir aquests lligams i es pugui traçar "un pla estratègic".



La delegada de la Hong Kong Trade Development Council a Barcelona, Judith Padrós, incideix en el fet que Hong Kong és un important "hub tecnològic i d'innovació" i que, de fet, lidera el que ha de ser el 'Silicon Valley' xinès, una unió de diverses ciutats xineses per potenciar l'R+D, segons informa l'ANA. A més, s'hi ha desenvolupat un "important ecosistema de startups", tal com demostra que el 2023 hi havia un 30% més d'empreses emergents que el 2019. A més, Padrós destaca que "hi ha moltes facilitats per a aquesta emprenedoria, gràcies a l'existència de programes específics i ajudes sobre R+D que busquen atreure talent relacionat amb la innovació i la tecnologia".



Des de les diferents delegacions de la Hong Kong Trade Development Council - hi ha més de 50 oficines arreu del món - s'ofereixen serveis per promoure els intercanvis comercials i empresarials. Un dels puntals són les diferents fires que s'organitzen per potenciar aquestes sinergies, posant Padrós com a exemple les dues cites que es destinen a empreses emergents i que s'enfoquen específicament a empresaris que vulguin expandir-se cap al mercat asiàtic, especialment en el camp de la tecnologia.



Així i tot, Padrós destaca que si bé el Mobile World Congress pot ser "una primera plataforma per intensificar els contactes entre Andorra i Hong Kong, quedarà molta feina per fer tant en l'àmbit empresarial com institucional". Així, per exemple, manifesta que a hores d'ara no hi ha conveni per evitar la doble imposició entre ambdues parts, un fet que es podria explorar i, des de l'àmbit empresarial, es podria plantejar dur a terme "esdeveniments clau al Principat per promoure aquest intercanvi entre mercats".