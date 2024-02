Mor l'excònsol menor d'Ordino, Pere Armengol

L'excònsol menor d'Ordino i exconseller general, Pere Armengol i Areny, ha mort avui dimarts a l'edat de 77 anys. Armengol va estar al capdavant d'Agricultura, Comerç i Indústria. La seva etapa com a cònsol menor de la parròquia ordinenca va ser entre 1976 i 1977.

Per El Periòdic

