La llei de la CASS incrementarà les pensions a l’estranger

El síndic general, Carles Ensenyat, va anunciar ahir que la modificació de la llei de la CASS que reguli les pensions per a les persones que viuen fora d’Andorra i hagin cotitzat menys de 15 anys estigui enllestida abans del mes de juliol. Així ho va explicar Ensenyat en el marc de la presentació del Cartell del 31è aniversari de la Constitució.

El síndic va explicar que la solució que s’ha trobat va ser la de revalorar les pensions per als jubilats que hagin cotitzat menys de 15 anys i visquin fora d’Andorra amb la mitjana de l’IPC europeu, argumentant que «és la fórmula que considero que és la més equànime, la més justa».

El copríncep francès, Emmanuel Macron, va veure dubtes al fet que aquestes pensions no s’augmentessin, i va plantejar als grups parlamentaris a la sindicatura que podria haver-hi indicis d’inconstitucionalitat, i per tant s’hauria de demanar un dictamen i portar-lo al Tribunal Constitucional. El recurs però, no ha estat necessari, ja que s’ha arribat a un compromís dels grups que es faria una modificació de la llei de la CASS. Per això, l’acció de Macron va decaure, ja que la solució arribava a partir dels grups parlamentaris.

El síndic, doncs, va voler treure importància al tema, pel fet que «només ha tardat 15 dies, tampoc ha tardat gaire més a entrar en vigor al pressupost de la CASS», afegint que «moltes vegades, una vegada aprovat volem que surti publicat immediatament».

Inspectors de l’APDA/ El síndic, d’altra banda, es va mostrar sorprès perquè l’argument d’una de les inspectores de l’APDA que va deixar el càrrec fos l’horari, ja que «l’horari és públic, entres al web i et surt». Tot i així, va informar que la comissió legislativa d’interior està treballant en la modificació de la llei, afegint que «la intenció és que aquests funcionaris siguin públics, amb la qual cosa es faria un concurs públic amb transparència».

Reforma de la Casa de la Vall i nou cartell per la Constitució/ El síndic general, Carles Ensenyat, va anunciar ahir els diferents actes que se celebraràn pel 31è aniversari de la Constitució, a més de la futura reforma de la Casa de la Vall. Els estudis i les reformes per l’antiga seu del Consell General estan previstes pel 2025 i es dividiran en dues parts. Actualment, s’està duent a terme un pla executiu per a la reforma dels entorns que està a punt de finalitzar, a més de què aquest any s’elaborarà un pla director per tractar d’identificar les millores que requereix cada sala de la Casa de la Vall. Així mateix, l’11 de març s’innaugurarà una exposició temporal que mostrarà l’evolució de l’antiga seu parlamentària en commemoració dels 800 anys d’història democràtica, a més de diferents actes culturals pel propi dia de la Constitució. Aquest aniversari estarà presentat per un nou cartell dissenyat per Mersi Studio.