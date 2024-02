Els joves en la presa de decisions francòfones

Inés Bafaluy i Marc Salinas seran els dos joves representants d’Andorra al Parlament dels Joves de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) que se celebrarà a principis de juliol a Montreal, Canadà. Bafaluy és una noia de 19 anys que està estudiant matemàtiques i informàtica a l’escola d’enginyers INSA de Tolosa. Després de participar en altres fòrums internacionals de joventut com el de la Unesco, Bafaluy va aplicar a aquesta oportunitat motivada per participar en iniciatives que permetin a la joventut expressar la seva voluntat. D’altra banda, Salinas és un noi de 18 anys que està estudiant el primer any del Prépa francés en estudis científics per accedir a escoles d’enginyeria. A proposta d’una amiga seva, va informar-se sobre el programa del Parlament dels Joves i va decidir aplicar pel seu gran interès en la política i poder participar-hi de primera mà al mateix temps que coneix gent d’arreu del món i conèixer diferents perspectives dels altres països francòfons.

Un món francòfon

L’OIF va néixer amb la idea d’impulsar la cooperació internacional multilateral entre tots aquells països que tenen un lligam amb la llengua francesa, i de què l’idioma servís de vincle per a una cooperació més estreta entre els països francòfons en múltiples àmbits i amb un enfocament transdisciplinari. Els joves representants veuen la importància en què Andorra estigui present en l’organisme, així com en les diferents iniciatives com el Parlament dels Joves, ja que «és important això, que tinguem veu en aquest Parlament com a andorrans, per defensar el que representa el nostre país en la francofonia i també les seves particularitats. És una situació molt interessant que tenim aquí a Andorra i penso que sí que tenim dret a tenir aquesta veu al Parlament».

Des de la perspectiva de Bafaluy i Salinas, «Andorra és un país independent, però sempre hem tingut aquest lligam cultural i històric amb França i la llengua francesa». Seguint en aquesta línia, ambdós joves veuen que aquests lligams culturals, de proximitat i lingüístics fan que Andorra pugui participar en aquest organisme i veuen les diferents utilitats i oportunitats que pot suposar la presència andorrana en diferents àmbits.

A més, aquests vincles també permeten una major afinitat entre el col·lectiu jove francòfon, que poden unir les seves veus per expressar la seva voluntat i necessitats i que aquesta tingui un impacte significatiu en la presa de decisions polítiques que també els afecta amb ells. Per això, el Parlament dels Joves s’ofereix com una oportunitat que, com mencionen els dos joves andorrans: «va molt més enllà de la llengua francesa i va més enllà anant cap a la divulgació i el treball conjunt. És fer descobrir als joves que és el món de la política i treballar en diferents temàtiques».

El francès com a vincle de cooperacció entre els joves

Els representants al Parlament dels Joves veuen en l’OIF el vehicle per poder arribar a assolir, de forma conjunta entre els diferents països de la francofonia, diferents objectius que afavoreixin a tots els ciutadans dels seus estats membres i afrontar millor diferents reptes compartits. En paraules de Bafaluy; «l’OIF permet crear un lligam entre molts països per treballar conjuntament i recolzar-se per poder millorar i cooperar en diferents àmbits».

Per tal de poder avançar significativament en camps de millora per a la societat, la veu dels joves esdevé essencial per tal de poder arribar a aplicar mesures concretes amb un impacte significatiu i positiu pel conjunt de les diferents societats francòfones. Un exemple el trobem en el canvi climàtic, en el qual, segons Salinas, «és un dels reptes més grans que ha d’afrontar la humanitat, per no dir el més gran, i poder posar els joves a l’acció des d’un bon principi és una bona iniciativa que permet assegurar-se que comencin a reflexionar sobre com solucionar aquests problemes, ja que són els que hauran d’habitar al món amb les dificultats que tindrà».

La tasca dels joves representants

Tant Bafaluy com Salinas ja s’estan preparant per poder acomplir una bona tasca a Montreal aquest pròxim estiu i ja comencen a explorar diferents possibilitats sobre diverses temàtiques que volen posar sobre la taula del Parlament dels Joves. Els joves parlamentaris acompliran un rol dins de l’organització de manera què les decisions que prengui el Parlament dels Joves seran traslladades a l’Assemblea Parlamentària de l’OIF, on els polítics hauran d’escoltar i analitzar aquestes decisions. Tal com explica Salinas: «és l’oportunitat, per a nosaltres com a joves, de poder començar a donar direccions per als adults. I després, amb l’Assemblea Parlamentària, tindrem l’oportunitat de poder començar a proposar aquesta idea de canvis sistèmics, que no es poden fer només des d’Andorra o França o des d’un sol estat, són canvis que requereixen un acord internacional que, tot i ser molt difícil, és necessari».

Els interessos dels joves andorrans

El ja mencionat canvi climàtic és un dels majors interessos que tenen els representants. Durant l’esdeveniment, els dos joves parlamentaris volen treballar en possibilitats d’adaptació de les diferents societats francòfones a aquest nou escenari i possibles vies de cooperació entre aquestes perquè sigui el més eficaç possible. Segons Bafaluy: «la gent ha d’assumir una responsabilitat major i tenir en compte constantment la lluita col·lectiva que tots estem duent a terme contra el canvi climàtic. S’han de realitzar esforços individuals per part de cadascú. És crucial conscienciar a les persones sobre aquesta responsabilitat i compromís que tots hem d’assumir. La consciència sobre la importància de les accions individuals ja està creixent». En clau andorrana, tant Bafaluy com Salinas volen remarcar els efectes que està tenint el canvi climàtic al nostre país, remarcant els canvis que estem experimentant en els nostres ecosistemes de muntanya que estan afectant el model econòmic del país.

Un altre aspecte que volen remarcar a Montreal és el reforçament de la cooperació entre joves i entre la joventut i les generacions posteriors perquè es plasmi en «idees concretes i coordinades. Vulguis o no, el fet d’anar a un parlament on també hi haurà els consellers generals ens permetrà directament parlar amb els decision makers d’Andorra que podran tenir un pes i poder treballar conjuntament i fer una mica de sinergia tots junts».

Un altre aspecte a posar sobre la taula és la igualtat de gènere, fent èmfasi en l’àmbit de l’accés a l’educació. Ambdós representants coincideixen en què encara es pot avançar en gran mesura en aquest aspecte dins de la comunitat francòfona. Segons els joves, «en l’àmbit de l’OIF, penso que hi ha països on les dones no tenen les mateixes oportunitats que els homes en l’àmbit d’educació. Això hauria de ser una prioritat de l’organisme d’ajudar-nos els uns als altres en aquest sentit. A Andorra tenim l’oportunitat d’ajudar». Els representants han adquirit diversos coneixements en anteriors experiències que, amb la seva perspectiva jove, confien a poder aportar perspectives significatives que puguin ajudar a impulsar la igualtat de gènere dins de la comunitat francòfona.

Però Andorra no pot ajudar només en aquest àmbit, ja que el país, amb el seu estatus de país desenvolupat, pot donar suport per reduir les desigualtats mundials. En paraules dels representants: «sovint ens ho diuen perquè siguem conscients de la sort que tenim aquí a Andorra. Però no t’adones de la sort que tenim fins que no et ve algú d’un altre país i que et diu, mirant-te els ulls, com és la situació del seu país. I realment t’adones que un canvi ha de ser fet, ja que no entens per què no tothom s’ha unit per ajudar a aquests països a millorar».

De joves a joves

Els joves representants van voler adreçar-se als joves lectors del país fent èmfasi en una sèrie d’idees clau. Bafaluy va animar als joves a explorar les oportunitats que poden aprofitar ja què «sovint no som conscients de tot el que podem fer i que és molt important ser actius a la societat on visquem i realment agafar totes les oportunitats que ens trobem per davant, donant les nostres idees i treballant conjuntament amb els altres joves o amb les altres generacions».

Per últim, Salinas va fer un crit a la joventut a tenir motivació per poder canviar les coses, ja què «quan tens ganes de canviar les coses i d’aportar la teva veu, sovint se t’escolta i se’t té en consideració, és només fer-ho amb respecte i amb bona intenció. Si tingués un missatge per transmetre als joves, és que no es quedin en el conformisme i que vegin més enllà del mateix moment. A vegades, costa molt veure més enllà de la teva pròpia vida senzilla, però el món és molt complex i penso que els joves tenim un rol important a jugar».