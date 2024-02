Creixen els abonaments de telefonia

Els abonaments de telefonia fixa i mòbil han crescut durant el mes de gener. En total, 51.785 persones estan abonades als serveis de telefonia fixa, 123.925 abonats als serveis de telefonia mòbil i 42.052 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual del +1,6% respecte al mes de gener de l’any passat en telefonia fixa i del +7,1% en el cas de la telefonia mòbil. Quant als abonats a Internet de banda ampla, també es registra una variació percentual positiva, del 2,6%, respecte al mateix mes de l’any anterior. El tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant el mes de gener del 2024, se situa en 13,58 milions, el que representa una variació percentual negativa del 3,4% respecte al mateix mes de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 9,03 milions de minuts (66,5% del total i equivalent a un -2,7% respecte a l’any anterior), mentre que el tràfic internacional ha estat de 4,55 milions de minuts (33,5% del total i un -4,9% respecte a l’any anterior). El tràfic per Internet en GB durant el mes de gener se situa en 13,82 milions de GB, fet que representa una variació percentual positiva del 13,8% respecte al mateix mes de l’any anterior.

