Un incendi a Sant Julià de Lòria deixa un ferit lleu

Un home ha resultat ferit lleu en un incendi produït aquesta matinada al número 55 de la carretera de Nagol, a Sant Julià de Lòria. El veí ha hagut de ser evacuat pel Servei d'Urgències Mèdiques per inhalació de fum i per una crisi d'ansietat. Després de ser atès per emergències ha estat donat d'alta in situ.

Segons informen des del Cos de Bombers, l'incendi s'hauria originat a les 00.30 hores, moment en què han rebut l'avís per part dels veïns. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions de bombers, el SUM i la Policia, que han treballat durant unes tres hores per extingir el foc que s'hauria originat en una galeria tècnica de la segona planta que dona subministrament elèctric, de fibra i de telefonia. Durant les tasques d'extinció, els Bombers han confinat els veïns dels 15 habitatges.

A hores d'ara es desconeixen les causes de l'incendi, i segons ha informat el cap de guàrdia, la investigació s'iniciarà avui mateix.

Després de l'ensurt, aquest matí els veïns destacaven la bona feina dels cossos d'emergència i la rapidesa amb què es va intervenir. Tot i que un veí va resultar ferit lleu, celebren que tot hagi quedat aquí i només s'hagin de lamentar danys materials.

El Comú de Sant Julià de Lòria s'ha ofert a allotjar a tots aquells veïns que no tinguin una alternativa habitacional i cap lloc on anar mentre no puguin tornar a casa seva.