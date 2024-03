Govern fa públic un resum de l'Acord d'associació amb la UE

El Govern ha fet públic avui un resum ampliat de l'Acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea. El pròxim dimarts 12 de març a les 20.00 hores està previst un acte públic al Centre de Congressos d'Andorra la Vella per explicar el contingut de l'Acord a la ciutadania.

Segons explica el mateix document, Andorra va iniciar l'any 2015 aquest procés d'aproximació a Europa amb l'objectiu de fer front als reptes del futur i garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans a mitjà i llarg termini. L’Acord d’associació ha de permetre accedir al Mercat Interior Europeu, espai en el qual viuen uns 450 milions de persones, un element clau per diversificar l'economia del Principat i incrementar la resiliència i sostenibilitat, i alhora per afavorir també la nostra prosperitat.

L’Acord implica l’equiparació de la normativa andorrana a l’europea excepte en alguns àmbits, com són la fiscalitat o la política exterior. En cap cas no es preveu una adhesió a la Unió Europea, Andorra no es converteix en un estat membre de la UE.

En el següent enllaç podran trobar el resum complet de l'Acord: https://andorraue.ad/2024/03/08/dossier-informatiu-sobre-lacord-dassociacio/