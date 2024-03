El projecte Empodera't compta amb un nou taller

El preu de l’activitat serà de 3 euros (a efectuar en efectiu abans del 23 d’abril) i el Comú facilitarà tot el material. Per tal de participar-hi, caldrà fer una inscripció prèvia que es podrà formalitzar entre el 18 i 22 d’abril. Les interessades hauran d’omplir el formulari d’inscripció que trobaran penjat al web del Comú i, posteriorment, enviar-lo al correu electrònic de [email protected] o bé entregant-lo directament al Departament d’Acció Social de dilluns a dijous de 8.00h a 13:30h i de 14.30h a 16:30h i divendres de 8:00h a 15:00h. Les places són limitades a 10 persones.

El Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany ha incorporat un nou taller dins la programació d’activitats del projecte Empodera’t d’aquest primer semestre de l’any. En aquesta ocasió, s’ha afegit un taller per aprendre a fer roses de ganxet que tindrà lloc durant la diada de Sant Jordi, és a dir, el 23 d’abril. Aquesta iniciativa, que es farà a la sala de l’Espai Jovent a partir de les 20 hores, anirà a càrrec de Cristina Garriga, que explicarà les tècniques per elaborar aquest element tan significatiu de Sant Jordi. Amb tot, es demana a les persones que vulguin assistir al taller que tinguin nocions bàsiques sobre el ganxet.

