Trobada d'alumnes per incentivar la recerca i la creativitat científica

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i la comissió nacional andorrana per a la Unesco enceten la setena Trobada de joves científics aquest dimecres al centre de congressos d’Andorra la Vella, entre les 09.00 i les 11.00 hores. L’objectiu de la iniciativa és fomentar el gust per la recerca i la creativitat científica entre l’alumnat de tercer i quart de segona ensenyança, així com de primer de batxillerat i equivalents, dels diferents sistemes educatius del país.



Durant el matí, dotze grups d’estudiants de les escoles andorranes de segona ensenyança d’Encamp i Ordino, del Lycée Comte de Foix, del col·legi Sant Ermengol, de l’escola Sagrada Família, del col·legi Mare Janer i del colegio Español María Moliner presentaran a la resta de participants els treballs que han elaborat a l’escola amb motiu d'aquesta trobada. La temàtica dels dotze projectes que hi participen és variada, des de treballs sobre el canvi climàtic, la sostenibilitat i el medi ambient, fins a qüestions científiques relacionades amb el tabac i la salut, la cultura i les arts fotogràfiques del segle XIX.

Cal recordar que la Trobada de joves científics compta amb el patrocini de FEDA Cultura, la qual aporta 300 euros a cadascun dels projectes presentats.