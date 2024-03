2.000 menús venuts en les Jornades de Cuina d'Hivern

El Comú de la Massana fa una bona valoració de les Jornades de Cuina d’Hivern, que van tenir lloc durant el mes de febrer i que enguany s’han allargat fins el primer cap de setmana de març per aprofitar la bona demanda dels menús oferts pels vint-i-nou restaurants participants. Segons les dades que han fet arribar els restauradors, s’han venut al voltant de 2.000 menús o bé plats, segons la tipologia del restaurant, tot i que, a banda de l’elevat volum tant de participants com de comensals, “el punt més positiu és el treball conjunt entre el Comú i els restauradors, el qual permet posar en valor la cuina local i posiciona la Massana com una referència dins la gastronomia sostenible”, ha assegurat la consellera Elisabet Rossell.

En les darreres edicions, les Jornades han introduït diferents criteris inclosos a l’estratègia de la parròquia, la qual promou el producte local i de proximitat, a més de les bones pràctiques a la cuina per fomentar la cuina de reaprofitament. Aquestes jornades han introduït nous elements com la diversitat, a través de la temàtica de les cuines del món, i la inclusió, amb una sèrie de vídeos per posar en valor el paper de la dona a la gastronomia. D’altra banda, també s’ha programat una sessió de cuina a les escoles, amb l'objectiu d'educar els infants en els hàbits sostenibles, una acció que ha tingut una bona acollida i que continuarà durant tot l’any. La pròxima sessió serà el 22 de març, a l’escola francesa de la Massana.