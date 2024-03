Valentin Kovalev i Mikhail Kazakov actuaran a l’Andorra Sax Fest

L’11a edició de l’Andorra Sax Fest 2024 arriba amb actuacions molt esperades i amb major nombre d’artistes de renom internacional. De fet, un dels plats forts de la programació són els russos Valentin Kovalev i Mikhail Kazakov, guanyadors del ‘Solo Sax’ 2019 i 2021, respectivament. A més, segons ha anunciat el director de l’esdeveniment, Efrem Roca, ha entrat en joc l’èxit de participació i presència xinesa després que en aquest any hagin aconseguit retransmetre per primera vegada el festival en streaming al país. Enguany, s’ha revelat que hi ha 55 inscrits de procedència xinesa i es comptarà amb el saxofonista Xiaolu Zhang com a membre del jurat del ‘Solo Fest’, que també oferirà masterclasses als participants.

El festival continua creixent i s’ha establert com a un dels més atractius en l’àmbit internacional. «Està consolidadíssim» ha afirmat la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada. Segons ha esmentat Roca han rebut inscripcions de participants provinents de 34 països diferents. A banda de la representació de la Xina, l’espanyola la segueix molt de prop amb tan sols cinc participants menys (50). Els següents països són França i Japó (21), Rússia (18) i Corea del Sud (8). En referència a la participació nacional, s’ha recalcat que hi concursaran nou andorrans, la xifra més alta en aquests 11 anys.

Un altre aspecte que creix és el pressupost. De fet, Roca i Bonell han revelat que s’ha comptat amb uns 200.000 euros, dels quals 132.500 euros han sigut aportats per Govern, el Comú d’Andorra la Vella i Andorra Turisme. Els altres 67.500 euros provenen d’àmbit privat. El director de l’Andorra Sax Fest ha incidit en el fet que el principal motiu de la pujada ha sigut, en part, per l’economia. «El festival ha crescut molt aquests anys, però també ho han fet els costos, com per exemple els hotels», ha remarcat.

Rècord absolut en el ‘Solo Sax’ i el ‘Youth Competition’ / Durant la presentació, s'ha parlat de rècord de participació en ambdós concursos, on s’han rebut més de 190 inscripcions, fet que els consolida encara més a escala mundial, segons informa l’ANA. .