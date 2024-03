Busquen un menor fugat que conduïa un cotxe robat a Escaldes

El menor, que està identificat i està sent buscat pel cos d'ordre, és un intern d'un Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI).

El jove de 17 anys anava acompanyat d'altres menors i, quan els agents els van intentar controlar a l'avinguda de les Escoles, van deixar el vehicle i van marxar corrents. La Policia va poder recuperar el vehicle, un Seat Ibiza de color vermell amb matrícula del Principat i va controlar un dels ocupants del cotxe, al qual van deixar marxar en no tenir res a veure amb el furt.

Per El Periòdic

