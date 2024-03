Sant Julià es crea un nou perfil d'Instagram amb tota la seva informació d'interès

En la seva aposta per la comunicació a través de les xarxes socials, el Comú de Sant Julià de Lòria ha encetat @visitsantjulia, un perfil d'Instagram en què s'agrupen diferents perfils ja existents i que té com a objectiu informar als ciutadans i els turistes de l’oferta d’oci de la parròquia. Es tracta d’un nou canal de comunicació que, amb una imatge fresca i propera, ha de permetre a l’usuari de la xarxa social saber què passa i què es pot fer a la parròquia laurediana d’una manera fàcil i ràpida. Així i tot, encara es mantenen el perfil institucional del Comú (@comusantjuliadeloria) i els específics de la Biblioteca Comunal (@biblioteca_sjl), de l’Escola d’Art (@escoladartsjl) i de Laurèdia Jove (@jlauredia).

Per El Periòdic

