El Centre de Congressos acull el tradicional Concert de la Constitució

El Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit aquest matí el tradicional Concert de la Constitució, de la mà de l'ONCA. Sota el títol 'Patrimoni musical', l'esdeveniment d'enguany es consolida com una gran aposta per la creació musical de la música clàssica andorrana. El concert ha estat dividit en diferents seccions: la primera dedicada a recuperar obres del passat segle XX amb autors del país com Enric Marfany i Gosset i Josep Fontbernat, i amb compositors catalans que van dedicar obres a Andorra, com Pere Jordà i Agustí Borgunyó. D'aquests darrers autors, s'ha pogut gaudir de l'estrena de la versió per a orquestra clàssica de cordes de dues sardanes, una cançó i un vals.



Posteriorment, hi ha hagut un interludi en el qual s'ha recuperat una de les obres estrenades en edicions anteriors, 'Variacions sobre la Marxa del Consell', escrita pel director artístic Albert Gumí, per donar entrada a la que seria següent secció, l'apassionant capítol de la nova creació. En el concert d'enguany s'ha pogut viure l'estrena mundial de dues grans obres: 'la llegenda andorrana Engolastels' per a orquestra de cordes, obra encarregada per la Fundació ONCA al compositor Toni Gibert, i el 'Concert negre' per a guitarra solista i cordes, inspirat amb motius andorrans del compositor Hachè Costa i dedicat, segons el mateix autor, a Albert Gumí i Rafael Serrallet, a l'ONCA, i al Principat.