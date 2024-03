L'alcaldessa de París rep a l'escriptor andorrà David Castillo confirmant el llançament de la versió en francès de la novel·la 'As de Corazones'

L'escriptor andorrà David Castillo va mantenir ahir al matí una reunió amb l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, qui va mostrar tot el seu suport a l'escriptor i es va comprometre a ajudar-lo en la mesura del que sigui possible amb la versió en francès 'As de Cœurs' que sortirà al mercat previsiblement en un mes.



La trobada es va produir a l'Hotel de Ville, l'edifici central de l'Ajuntament de París, on l'alcaldessa té el seu despatx oficial. Durant aproximadament mitja hora, alcaldessa i escriptor van parlar de forma distesa sobre la novel·la i el gran abast que està tenint, així com els motius pels quals Castillo va dedicar la novel·la a la ciutat de París: "París és una ciutat molt important per a mi, és un abans i un després a la meva vida. Soc molt feliç aquí". L'autor tancarà previsiblement la promoció de la novel·la a l'Institut Cervantes de París.



Castillo va aprofitar també per explicar que ja ha lliurat el seu pròxim treball a la seva editorial, 'La vida en tiempos de guerra' que explica el conflicte entre Ucraïna i Rússia donant veu a 26 persones que estan patint les seves conseqüències, i que inclou una entrevista en exclusiva amb el president d'Ucraïna Volodimir Zelenski: "És un llibre que ha estat molt difícil escriure per la càrrega emocional que m'ha suposat, la gent s'emocionarà molt amb el que expliquen els testimonis", apunta l'escriptor.