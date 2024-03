Albert Ginestà torna amb un triplet a la butxaca

L’autor Albert Ginestà ha estat guardonat amb el Premi Carles Borromeu de contes i narracions MoraBanc per tercera vegada, i el converteix en un autor consolidat en el paronama literari del país. D'aquesta manera, el pròxim 21 de març, Ginestà presentarà el seu nou llibre ‘Inconfessables’ a la FNAC. La nova obra és un recull de contes que desafia les convencions i penetra en les ànimes humanes amb una mirada perspicaç i profunda. A través d'històries aparentment simples, però carregades de significat, Albert Ginestà ens convida a explorar els racons més obscurs de la condició humana, desenterrant secrets i confessions que ens faran reflexionar.

Per El Periòdic

