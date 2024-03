Una esllavissada de terra a Bixessarri obliga a desallotjar dues famílies

Una esllavissada de terra que es va produir ahir diumenge a la tarda a la població de Bixessarri, a Sant Julià de Lòria, ha obligat a desallotjar dues famílies per evitar incidents. Els veïns, que viuen en un terreny adjacent, han estat reallotjats en un hotel de la parròquia i l'altra família en un habitatge particular.

Segons ha informat el Comú de Sant Julià de Lòria, el despreniment s'ha produït en una parcel·la on s'estaven iniciant unes obres i en aquests moments s'està determinant el grau d'afectació i les mesures a emprendre. En fer-se fosc ahir, no es van poder dur a terme els treballs d'avaluació, i els tècnics de Bombers i Protecció Civil s'han desplaçat aquest matí per dur a terme les tasques pertinents.

Els cònsols de la parròquia laurediana, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, s'han desplaçat fins al lloc dels fets per constatar els danys que ha provocat l'esllavissada i esbrinar si hi pot haver alguna problemàtica greu.