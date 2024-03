Detingut per intentar atracar un grup de persones a punta de navalla

La Policia va detenir el passat divendres a la nit, a Andorra la Vella, un jove de 22 anys que va intentar atracar a punta de navalla un grup de persones al passeig del riu.



El jove va exigir, primer, drogues i, posteriorment, diners. Va acorralar contra un dels bancs del passeig una de les persones que formaven part del grup amenaçant-la de mort amb una navalla amb una fulla de vuit centímetres i, tot seguit, va esgrimir-la contra un altre membre del grup repetint les amenaces.

Quan un d’ells li va plantar cara, el jove va marxar, però els agents de Policia el va localitzar uns minuts després. En el moment de controlar-lo, va resistir-se amb força, va intentar agredir els agents, i els va insultar i amenaçar en reiterades ocasions.



Per tot plegat, se’l va arrestar com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni, per robatori amb violència en grau de temptativa; contra la llibertat, per amenaces; contra la seguretat col·lectiva, per portar una arma blanca; contra la funció pública, per resistir-se i desobeir els agents, i contra l’honor, per injúries.



Els darrers dies, la Policia també va detenir al Pas de la Casa dos nois de 19 anys i no residents. A un d’ells, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat, per amenaces, i a l’altre, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, per lesions. Els fets van tenir lloc la matinada de divendres després d’una forta discussió que va derivar en una agressió. Durant la intervenció policial, un dels joves va amenaçar de mort diverses vegades l’altre, que l’havia agredit prèviament.



El mateix divendres, també al Pas de la Casa, un altre home de 32 anys i no resident va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions després de ferir un altre amb un got de vidre durant una baralla en un local nocturn. El van controlar en un primer moment els agents de Circulació d’Encamp.



També al Pas de la Casa, un altre home, de 38 anys i no resident, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per incomplir una pena d’expulsió.



A Andorra la Vella, la Policia va detenir una dona de 49 anys després d’atropellar amb el cotxe una altra de 84. Va ser arrestada com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions per imprudència després de fer marxa enrere mentre la víctima de l’accident travessava un pas de vianants.