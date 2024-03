Convocatòria per quinze places de guia cultural de caràcter temporal

El Govern obre la convocatòria per a la cobertura de quinze places interines com a guia cultural adscrites al Departament de promoció cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports. El període de contractació de 10 de les places oferides és de l’1 de juliol al 31 d’agost, mentre que les altres cinc es dividiran de la següent manera: de l’1 d’abril al 31 d’octubre; de l’1 de maig al 31 d’octubre; de l’1 de maig al 31 d’agost; de l’1 de juny al 30 de setembre, i de l’1 de setembre al 31 de desembre.

Per El Periòdic

