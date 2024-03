Marsol assegura que el cas del Rei d'OnlyFans "no és conseqüència de la inversió estrangera"

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat que el Rei de l'OnlyFans "va vindre a residir al país com a assalariat d'una empresa, i després va poder construir la seva societat i comprar-la sense passar els filtres d'inversió estrangera". La ministra ha fet aquest aclariment durant la presentació del reglament d'accés, adjudicació i gestió del parc públic d'habitatges a preu assequible, en el qual ha ressaltat que en aquest cas precís "no és conseqüència de la inversió estrangera", i que, un cop ja era resident, tenia els drets econòmics per fer el que consideri que ha de fer sempre dintre de la legalitat.



Marsol ha detallat que l'home té un registre de comerç de màrqueting, i que, a partir d'aquí, les investigacions diran si fa les coses que marca la llei o no les fa. La titular de la cartera d'Economia també ha fet incís en què la voluntat serà que en les modificacions legislatives, tant en la inversió estrangera com en general, es tindrà més compte amb els detalls: "És cert que hi ha aquests conceptes de màrqueting, publicitat i assessoraments, queiincidirem que s'entri una mica més al detall. La voluntat serà en les modificacions legislatives, no sols a nivell d'inversió estrangera, sinó en general".