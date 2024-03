Govern destinarà 50.000 euros per potenciar el cinema en català

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports prorroga el conveni signat el 2023 amb Cinemes Illa Carlemany per promoure el cinema en català. Per aquest motiu, el Govern destinarà una partida pressupostària de 50.000 euros, la qual ha de permetre estrenar més títols en català, així com consolidar el model de promoció actual. A més, les entrades de les produccions en català tindran un cost de 4,20 euros, ja que el Ministeri assumirà la diferència de preu.



La ministra de Cultura, Mònica Bonell, també ha fet un balanç de com ha anat el programa durant el 2023. Entrant en detall, s'ha triplicat en nombre d'espectadors, passant de 2.050 a 6.585 espectadors, en un total de 15 pel·lícules projectades en català. A aquestes 15, s'ha de sumar la pel·lícula 'El fred que crema', una projecció que es va rodar al Principat i va ser tot un èxit aconseguint vendre 2.000 entrades: "L'any passat, més enllà de les 6.000 persones que van beneficiar-se del conveni, encara hi va haver unes 2.000 més que van veure cinema en català", manifesta el director general de l'Illa Carlemany, Josep Segura.



Pel que fa a la resta de pel·lícules, han destacat que la majoria de les produccions en català són pel·lícules catalogades com infantils o familiars, un fet que la ministra recalca que és important perquè "ens ajuda a fer que el públic infantil s'acostumi a escoltar pel·lícules en la seva llengua materna o en una llengua que estan estudiant, i així el dia de demà seran adults que estaran més habituats a consumir pel·lícules en català". Segura també ha explicat que "és una bona base de futur que els infants i el jovent del país es vagin habituant a veure cinema en català", i que, per aquest motiu, continuaran apostant per les projeccions infantils en català, així com continuar treballant en programar pel·lícules per a un públic més general: "Encara que no tinguin tanta afluència d'espectadors, continuarem treballant com a part d'aquest esforç continu i una dinàmica a llarg termini perquè ens acostumem una mica més a veure cinema en català".



El director general d'Illa Carlemany també ha apuntat que a causa de l'espai que tenen als cinemes, sis sales, resulta una mica complicat a vegades projectar múltiples versions en diferents llengües: "Quan tens quatre o cinc produccions que realment tiren i que les vols projectar en versió original, en castellà i en català, és un puzle en el qual has d'encaixar totes les peces", però tot i aquesta dificultat, ha reivindicat que des dels cinemes "intentem que el cinema en català no tingui una posició marginal. No utilitzem el cinema en català per tapar forats, o el posem a principis o a finals per fer-ho de cara a la galeria".