Alejandro Marín i Marta Grau aterren a l'Ull Nu LAB

El Festival Ull Nu enceta la segona edició del laboratori de guions l'Ull Nu LAB, la qual tindrà lloc del 9 al 12 maig i celebra, a més, l'onzena edició del festival. Una de les novetats d'enguany del laboratori vindrà donada per la participació de dos grans experts de la indústria audiovisual i amb una gran trajectòria al darrere: el director i guionista de cinema Alejandro Marín i la guionista Marta Grau.

Tots aquells que vulguin participar ho podran fer fins al pròxim 5 d'abril, moment en què la convocatòria per formar part de l'Ull Nu LAB es donarà per tancada. Aquest any, la llengua vehicular dels diferents projectes serà el català, amb l'objectiu de donar suport a la creació audiovisual en aquest idioma, motiu pel qual es comptarà també amb el suport de la Delegació del Govern català a Andorra. Així doncs, les propostes de guió han de ser escrites en català, a més que els guionistes i directors participants han de ser menors de 35 anys, tot i que no es tindrà el lloc de procedència ni de residència.

Entre els candidats, es triaran vuit guions finalistes, els quals gaudiran de les sessions de treball per millorar les versions presentades de la mà de Marín i Grau. Un jurat professional triarà dos guanyadors d’entre tots els guions, enduent-se 500 euros cadascun amb la intenció d'ajudar-los a la producció del projecte treballat en el Lab.

Les inscripcions per participar en l’Ull Un LAB es poden realitzar enviant un correu electrònic a [email protected], mentre que les bases per a les inscripcions es troben disponibles a la pàgina web www.festivalullnu.com/lab.

Nou jurat al Festival Ull Nu/ El jurat encarregat de valorar quins seran els premis del Festival Ull Nu d’aquest any 2024 estarà format per la crítica de cinema, Mariona Borrull; la muntadora de ficció, documentals i sèries de televisió, Sofia Escudé, i el director i guionista andorrà, Álvaro Rodríguez Areny.

Cal destacar que els premis del festival van des de millor fotografia, amb un premi de 800 euros, fins a millor muntatge o millor guió, dotat cadascun amb 1.000 euros, o millor curtmetratge, amb 1.500 euros, entre altres.