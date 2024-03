El llibre d’actes del Consell General del 1744 al 1863 es digitalitzarà

El Consell General anunciava ara fa tot just un parell de setmanes que havia recuperat un llibre que estava desaparegut i que recull les actes de la institució entre el 1744 i el 1863. Aquest dimarts s'ha fet un pas més i el llibre va ser cedit en custòdia a l’Arxiu Nacional perquè el digitalitzi i restauri aquelles parts que ho requereixin. Un cop estigui digitalitzat, es farà la seva transcripció en el marc del projecte per transcriure tots els documents del Consell General «anteriors a la màquina d’escriure» i que poden arribar a ser uns 8.000, tal com ha explicat el síndic general, Carles Ensenyat, el qual ha remarcat que aquesta feina pot estar conclosa en un termini d’entre tres anys o tres anys i mig.

La digitalització del llibre d’actes es farà per part d’experts de l’Arxiu Nacional i durarà aproximadament un mes, segons ha explicat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.

Bonell ha manifestat que estan «molt contents» que s’hagi recuperat aquest llibre que ara es digitalitzarà, ja que «permet completar un període que faltava» i ha emfatitzat que aquesta satisfacció és encara major per als investigadors que podran estudiar millor aquesta època. El llibre serà ara custodiat per l’Arxiu Nacional, el qual el digitalitzarà i el restaurarà, tot i que tal com va destacar el síndic, es troba en bastant «bon estat». Si posteriorment a aquesta tasca romandrà a l’Arxiu Nacional o retornarà al Consell General encara és una qüestió que no s’ha decidit, ja que, tal com ha explicat Ensenyat, «s’haurà de valorar». Tots els anteriors al 1864 (tres en concret) es troben a l’arxiu i el posterior al llibre recuperat (un) està al Consell General, però el síndic ha manifestat que es farà «el que des de les institucions es dictamini per conservar-lo en el millor estat».

El que sí que està clar és que també es transcriurà, una feina que està duent a terme el Consell General per facilitar la lectura d’aquests toms que estaven escrits a mà. La idea és transcriure «fins com a mínim la màquina d’escriure», ha explicat Ensenyat, el qual ha remarcat que al mes de juny bolcaran 100 actes més que se sumaran a les «17-18» que ja ho estan. Bonell també ha avançat que s’està analitzant si en aquesta digitalització es pot fer «una cosa diferent» i penjar el volum per a la seva lectura en un format el més semblant a un llibre, perquè el lector pugui fins i tot passar les pàgines.

Tal com s'ha esmentat, la feina de digitalitzar aquest volum anirà a càrrec de tècnics de l’arxiu i tindrà un cost de 200 euros, als quals caldrà afegir el que pugui costar la restauració, segons informa l’ANA.