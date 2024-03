L’exposició fotogràfica ‘Integrats’ s’instal·la a Sant Julià de Lòria

La importància d’apostar per projectes en llengua catalana

Per la seva part, el president del Grup de Folklore Casa de Portugal, Josep Lluís Carvalho, ha explicat que el projecte es va iniciar fa dos anys amb motiu de celebració del seu 25è aniversari del grup i l’objectiu era fer una recreació de «diferents escenes quotidianes portugueses amb el patrimoni andorrà». La mostra fotogràfica es va poder assolir gràcies a diferents membres del grup i fotògrafs com Mireia Madeiros i Marc Madeiros.

L’acte d’inauguració celebrat avui a la tarda ha comptat amb la participació dels cònsols de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, i la consellera de Cultura de la corporativa comunal, Teresa Areny, la qual ha ressaltat la seva satisfacció per poder celebrar una segona exposició a la sala Sergi Mas. Així mateix, i segons ha informat l’ANA, Areny ha destacat la variant cultural de la mostra, la qual dona «importància a la comunitat portuguesa que hi ha a la parròquia» i que, al mateix temps, «dona obertura al fet que les cultures es poden unir».

L’exposició fotogràfica del Grup de Folklore Casa de Portugal, ‘Integrats’ s'ha donat avui per oficialment instal·lada a la sala d’exposicions Sergi Mas de Sant Julià de Lòria, després del seu recorregut per diferents parròquies del Principat. D’aquesta manera, la mostra romandrà oberta al públic lauredià des d’aquest dimarts fins al pròxim 24 de maig.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació