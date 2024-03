Espot defensa que l’Acord “no és fruit de cap caprici” i no hi ha cap “carta amagada”

En la sessió informativa de l'Acord d'associació al Consell General, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat els punts claus de l'Acord amb la UE i ha assegurat que "la qüestió que ens ha portat avui aquí no és casual ni és el resultat del caprici d'uns quants", alhora que ha remarcat que "és fruit del treball dels successius governs". Espot ha declarat que en l'Acord "no hi ha cap carta amagada", tot i que s'hagi acusat l'Executiu de no jugar net.



Espot ha exposat què ens ha portat fins aquí, destacant que Andorra i la Unió Europea ja fa anys que analitzen en profunditat les possibilitats - des de l'status quo a ser un estat membre -, fins que es va decidir optar per un Acord d'associació que permetés la participació al Mercat Interior i que alhora tingués en compte les particularitats del país. "A vegades costa explicar les nostres particularitats", però tot i així, Espot ha afirmat que "explicar la idiosincràsia del nostre país seria més difícil si no existís la Unió Europea". L'objectiu de Govern a l'hora de negociar amb Europa era, des d'un inici, "mantenir les quotes migratòries i també que deixés fora la fiscalitat i la política exterior".



En la seva intervenció, el cap de Govern ha anunciat que durant les pròximes setmanes "iniciarem una feina intensa de comunicació de l'Acord i farem reunions a totes les parròquies" per donar resposta a tots els dubtes que té la ciutadania i que van quedar latents en la reunió de poble celebrada el passat 12 de març. La pressió del sistema sanitari, si hi haurà un augment en les sol·licituds de prestacions socials, si hi continuarà havent tax free o si s'haurà de pagar més IGI són les qüestions més demanades per la població. Aquesta tasca de comunicació "inclou xerrades als alumnes dels diferents sistemes educatius del país" perquè "els joves han de poder treure conclusions i estar informats". A més, ha destacat que en els pròxims mesos arribarà l'estudi d'impacte encomanat per AR+I.