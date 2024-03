Torna la WintCycling amb l'objectiu d'arribar als 130 participants

Després d'una aturada des de la pandèmia, torna la WintCycling amb la seva tercera edició. La cita d'indoor cycling tindrà lloc enguany el 13 d'abril al Centre Esportiu dels Serradells i, segons han apuntat aquest matí en la roda de premsa de la presentació, tenen l'objectiu d'arribar als 130 participants. De la mateixa manera que en les edicions anteriors, l'esdeveniment té un vessant solidari a banda de l'esportiu, motiu pel qual aquest any donaran íntegrament tota la recaptació feta a l'Associació Andorrana de la Malaltia d'Alzheimer (AAMA).

Les inscripcions ja estan a la venda per un preu de 49 euros, i és per això que ja hi ha aproximadament un centenar de persones apuntades. D'aquestes, "el 50% són de fora del Principat, la majoria espanyols", ha apuntat l'organitzador 'Juampi' Gobbi. Ell mateix ha estat l'encarregat d'explicar com serà la jornada: "Dura tot el dia. Al matí es fan tres classes, després un dinar, i a la tarda es fan tres sessions més, des de les 10.30 fins a les 19.00 hore,s aproximadament". A més, ha destacat que l'escola que col·labora amb ells és Bestcycling, "una de les més importants del ciclisme indoor d'Espanya".

"Per a nosaltres, com a associació sense ànim de lucre, és molt important que entitats del país ens facin aportacions perquè sinó la nostra tasca no seria possible", ha assenyalat posteriorment la presidenta de l'AAMA, Montserrat Valls, qui també ha fet uns apunts sobre la feina que duen a terme des de l'organisme, abans d'explicar que els casos d'alzheimer en l'actualitat a Andorra han incrementat notablement. "Tenim un protocol des que la família ve amb nosaltres, fem una primera sessió de benvinguda amb una psicòloga, els donem totes les pautes a seguir segons el moment de la malaltia i tenim grups de suport. Tot això ho subvencionem nosaltres", ha indicat Valls, recordant que compten amb el botó geolocalitzador de la Creu Roja "per aquelles persones que es puguin perdre o desorientar al carrer", així com activitats per a la gent gran a les residències.

En darrer lloc, el conseller de Serveis Públics i de Medi Ambient i Patrimoni Natural del Comú d'Andorra la Vella, Jordi Cabanes, ha fet una crida a la gent perquè s'apunti a la cita, tot recordant els dos vessants amb els quals compta. "Són actes que agrada a la gent i que compten amb 'clients habituals' d'aquest tipus d'activitats. És un sector que ara torna a tenir aquesta corba creixent", ha comentat, esmentant que després de la pandèmia va perdre un gran nombre d'aficionats.