El debat del Consell d'Infants de la capital posa el focus en la sostenibilitat

Els membres representants del Consell d'Infants d'Andorra la Vella han presentat aquest dijous un total de sis propostes relacionades amb la sostenibilitat i la pràctica esportiva. Entre elles, destaquen una trobada esportiva interescolar i la instal·lació de bicicletes estàtiques generadores d'energia. La jornada ha anat a càrrec de la cònsol menor, Olalla Losada, qui després d'una presentació de la jornada del cònsol major, Sergi González, ha agafat el rol de la màxima representant del Comú. Ho ha fet acompanyada de la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, qui ha exercit el rol de secretària general.



Durant la jornada han sortit idees molt interessants i molt ben plantejades, tenint en consideració tots els detalls de cada proposta i la seva viabilitat segons el pressupost que podria costar. En aquest sentit, Losada ha manifestat que "ens sorprèn molt perquè no tenim moltes vegades la consciència d'escoltar als nens i realment fan propostes molt argumentades, pensant amb tots els punts, en el pressupost, en el personal i amb la sostenibilitat". Losada també ha volgut reivindicar que estan molt disposats a posar-les en marxa perquè "realment són propostes molt ben treballades".



Un altre dels factors importants durant la sessió ha estat posar en relleu les propostes del curs passat, les quals ja s'han posat en marxa. En aquest sentit, la cònsol ha manifestat que "un dels objectius del Consell d'Infants és que ells puguin veure no només que es fan propostes i les posem en marxa, sinó que aquelles propostes que els seus companys han fet es van realitzant". Una d'aquestes és la proposta de senyalitzar els camins escolar de la parròquia, una tasca en què es preveu que comencin les obres a finals d'estiu i estigui enllestida al mes de setembre per començar el curs escolar 2024-2025.



Entre les propostes que ha presentat l'alumnat avui, hi ha hagut la de dissenyar un espai lúdic per poder fer els deures a la plaça del Poble. Aquesta proposta de l'Escola Elemental Francesa d'Andorra la Vella ha inclòs una presentació d'un vídeo creat amb 2D per mostrar com seria aquest espai, el qual, a part de la zona d'estudi, tindria un espai per berenar i compartir moments, una sala d'ordinadors i una sala de jocs. La cònsol menor ha apuntat que és una proposta molt interessant que estudiaran a l'hora de fer les obres de la plaça del Poble. Així i tot, i com crear un espai d'aquestes característiques suposa un temps, Losada ha explicat que potser el que es podria fer de moment és rebaixar l'edat d'entrada al RUSC, un centre que ja té disponible aquesta aula d'estudi, però en el qual l'edat mínima d'entrada són els 12 anys.



Una altra de les propostes que ha tingut molt èxit ha estat la de crear una jornada esportiva interescolar, el que permetria als estudiants relacionar-se amb les altres escoles, ja que només ho fan per Carnaval. Losada ha apuntat que aquesta proposta li ha agradat molt, ja que permet treballar conjuntament: "És una superproposta i sobretot amb aquesta clau que deien ells de no competir, treballar plegats i passar-ho bé". Losada i Nazzaro també han explicat que des del Comú portaven plantejada la idea de fer una gran festa de cloenda del Consell d'Infants, i davant d'aquesta proposta es mirarà de fer-ho conjunt a les instal·lacions de l'Estadi Comunal: "Agafar aquestes propostes i donar aquests tipus d'espais és molt important", ha afegit Losada.



Finalment, una de les propostes que també ha recollit el Comú amb moltes ganes és la del projecte 'Apadrina un arbre'. Aquesta consistirà a plantar un arbre prop de cada escola de la parròquia i que els alumnes se'n cuidin, promovent així també la consciència sobre la importació de conservar els arbres i el medi ambient. La proposta de l'Escola Francesa de Santa Coloma, amb l'ajuda d'un tècnic de sostenibilitat del Comú, anava en un inici pensada només pels alumnes d'aquell centre, però des de la corporativa comunal volen apostar perquè aquest projecte "es pugui dur a terme a totes les escoles de la capital i sobretot amb aquest sentiment de pertinença, de col·laborar per fer Andorra la Vella una mica més sostenible amb el meu propi arbre a l'escola", ha apuntat Losada.