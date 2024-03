Escalé demana a Govern que lliuri tota la informació de l’Acord amb la UE

En el debat celebrat aquest matí, els qui no estan d'acord en la manera com s'ha negociat aquest acord, han plantejat els seus dubtes. Qui més n'ha plantejat ha estat el president del grup parlamentari de Concòrdia qui, en el seu torn, ha aprofitat per criticar la dificultat que hi ha hagut per obtenir informació sobre les negociacions amb Europa dins i fora del Consell General i instant Govern a deixar de fer pedagogia i transmetre bé tot el contingut del text de l'Acord. A més, el líder de Concòrdia ha citat les recomanacions de la Comissió de Venècia que demana evitar referèndums a les escoles per deixar clar el seu posicionament envers les xerrades a les escoles que, com ja van manifestar la setmana passada, hi estan en contra.



La líder d'Andorra Endavant ha aprofitat la seva intervenció per anunciar que el pròxim dilluns 25 de març a les 19.30 hores al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, el partit que encapçala presentarà, de la mà del gabinet GIDE, l'estudi d'impacte sobre l'Acord amb la UE que ella mateixa va encarregar. Montaner ha destacat que per validar el text es farà un referèndum vinculant reclamat pel Consell General i que serà llavors quan "el poble triarà el seu destí, però per fer-ho ha d'estar informat de manera neutral", posant èmfasi en el fet que "és important saber l'impacte que tindrà l'acord negociat".



El conseller no adscrit Victor Pintos ha destacat que és conscient que hi haurà beneficis i cessions, però té clar que "el manteniment de l'statu quo actual no ens beneficiarà sinó que ens perjudicarà perquè ens aïllarà i portarà al fracàs com a país".



Els grups parlamentaris que formen part del pacte d'Estat, han defensat l'Acord. La socialdemòcrata Judith Casal ha posat en valor la diversificació econòmica que suposarà aquest aproximament a Europa, alhora que ha destacat que l'Acord és la manera de canviar la relació amb l'entorn de la UE entrant al seu Mercat Únic. Des de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi ha defensat que des de la seva formació "hem passat de ser crítics a defensors perquè a la balança veiem més coses a favor que en contra" incidint en el fet que l'Acord suposa un pas endavant per a Andorra.