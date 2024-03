El Dia de Llegendes d'enguany homenatjarà l'equip del curs 2013/14

El MoraBanc Andorrà homenatjarà durant la mitja part del duel que els enfronta aquest dissabte (20.45 hores) contra el Casademont Saragossa a l'equip de la temporada 2013/14, el qual va assolir el segon ascens a l'ACB de la història del club, en l'habitual Dia de les Llegendes que cada any celebren. El president Gorka Aixàs, acompanyat per l'entrenador ajudant i el jugador d'aquell conjunt, Xavier Luque i Thomas Schreiner, ha afirmat que "aquest curs era molt fàcil prendre la decisió", tot recordant que precisament demà farà 10 anys des que els tricolor van assolir la fita.

El que llavors era el Bàsquet Club River MoraBanc va aconseguir "un ascens molt esperat per l'entitat després de transitar per uns anys complicats", ha comentat Aixàs, després d'una primera etapa a la màxima categoria del bàsquet espanyol "que va deixar el club en una situació molt delicada". Però se'n van sortir gràcies a jugadors que han fet història com a tricolor: Jordi Trias, Marc Blanch, David Navarro o el mateix Schreiner. Cal destacar que els de Natxo Lezkano jugaran dissabte amb la tercera equipació, molt similar a la de la temporada 2013/14, i, per "arrodonir" l'acte, "hem cregut oportú destacar el paper de l'entitat MoraBanc en aquell ascens", ha destacat el president del club. Així, faran socis d'honor a dues persones "que van ser clau en l'ascens administratiu": qui era president de l'entitat, Francesc Mora, i el director general, Joan Carles Sasplugues. A més, des del club no s'obliden de Toni Martí, per a qui "ja tenim pensat altres homenatges".

Per la seva part, i per explicar la seva experiència de llavors, Luque i Schreiner han assenyalat la importància de la temporada anterior a la d'aquell ascens, la primera a LEB Or. "Es va produir la màgia al vestidor i va ser un punt d'inflexió", ha indicat l'entrenador, paraules que ha complementat el jugador explicant que "la paraula és il·lusió, i veure tot el que ha aconseguit el club després d'aquests 10 anys". Demanats per un moment especial, tots dos han volgut destacar el triomf de la Copa Princesa, punt que "ens va indicar que anàvem bé, ratificant-nos la direcció que portàvem", ha asserit Luque.

En darrer lloc, Aixàs ha apuntat que esperen una bona afluència per aquest cap de setmana i que la Fan Zone es mantindrà en tots els duels que resten a casa: el Saragossa, el Granada, el Barça i el València.