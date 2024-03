Un cruel inici ho complica tot

La sub21 ha reprès avui la fase de classificació per l'Eurocopa amb un partit que s'ha acabat emportant Croàcia per un 0-3, dos gols dels quals han arribat abans dels 10 minuts, marcant un cruel inici pels tricolor que, en la segona meitat, s'han sabut refer per plantar cara a un combinat plagat de qualitat individual.

Així doncs, el matx ha començat molt atropellat pels d'Eloy Casals, que un pèl adormits han vist com només al minut dos ja perdien al marcador després d'un remat de primeres de Matanovic a l'interior de l'àrea. Sota la presència de 15 croats que s'han fet escoltar a la grada, els visitants no han aixecat el peu de l'accelerador i al minut vuit han posat el 0-2. Aquest se l'ha apuntat Ljubicic, després de rebre una passada en profunditat i des de fora l'àrea enviar l'esfèric ras i col·locat al fons de la xarxa que defensava Rabelo. Com es preveia, els de Dragan Skocic han marcat la pauta amb molta superioritat, i al minut 15 han perdonat el tercer amb un remat de Valincic que sol davant del porter andorrà ha enviat la pilota per sobre el travesser.

La primera tricolor ha arribat cinc minuts més tard, amb una falta directa que Berto Rosas ha enviat a l'escaire, però que Grozdanic ha llançat a córner amb una estirada de fotografia. La dinàmica ha continuat sent la mateixa, amb molta possessió per Croàcia, la qual arribava amb centrades laterals que no han acabat de concretar. A 10 minuts per la mitja part, Boutarfas s'ha hagut de retirar del terreny de joc per molèsties, deixant pas a Ferreira per encarregar-se de la banda dreta. Els tricolor han tingut algun moment de lucidesa, però l'última dels primers 45 minuts l'han tornat a tenir els visitants amb un intent de Buik que, escorat a l'àrea petita, ha relliscat i ha errat l'oportunitat.

La tornada dels vestidors ha mantingut el mateix ritme que els croats han volgut donar, però els de Casals han sortit més agressius i han gaudit d'ocasions. Com per exemple una bona jugada per l'esquerra, que ha acabat amb un tir d'Izquierdo, qui amb la cama dolenta ha enviat la pilota, des del vèrtex de l'àrea, per sobre la porteria contrària. Els andorrans, molt més endreçats en atac i en defensa, han anat de menys a més i han acabat jugant de tu a tu contra una poderosa selecció, que, tot i el domini, no han aconseguit arribar ni jugar de la mateixa manera que en la primera meitat.

Sense res a perdre ja, els joves de Casals han arribat amb una centrada per l'esquerra que la defensa croata ha refusat a córner. D'aquest, a res s'ha quedat l'1-2 després d'un remat de Babot. A cinc pel final i amb uns andorrans amb molt desgast físic, els de Skocic han volgut tancar el partit amb una bona jugada de Vidovic, el qual ha fet una passada per Belcar i aquest, dins de l'àrea, l'ha passat a Bukvic perquè empunyés la pilota. Ha estat el definitiu 0-3.