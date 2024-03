El documental d’Ordino Arcalís s’estrena amb grans aplaudiments

Cal recordar que, fruit de l'alta demanda per a la projecció de demà, es va obrir una segona sessió al públic per a dissabte a les 21.30 hores. Les entrades són gratuïtes i es poden aconseguir a través de la web www.ordinoarcalis.com . A més, RTVA emetrà el documental el dilluns 25 i el dimecres 27 de març després de l’informatiu vespre.

Així doncs, la peça commemorativa obrirà les seves portes al gran públic demà a la tarda, a les 20.00 hores, a l'Auditori Nacional d'Andorra, fent partícips a la gent del repte que van suposar els primers anys a partir de les veus dels seus protagonistes, personalitats importants del poble d’Ordino i antics treballadors, molts dels quals van formar part de la primera plantilla, així com d’altres que han anat arribant i ampliant fins a l’equip humà actual.

De cara a aconseguir dur a terme tota la magnitud que suposa un projecte així, Ledesma es va recolzar principalment en la figura de Tommy Haytree, l’únic treballador en actiu des de llavors: "A mi em va costar poc engegar el documental perquè m'he criat a l'estació i sabia qui era cadascú, però la persona amb la qual més em vaig sostenir és el Tommy. És l'única persona que va començar el primer dia i encara continua", ha explicat el director de màrqueting de Grandvalira Resorts. Així i tot, i qüestionat per l'interès dels protagonistes en participar en el documental, Ledesma ho ha tingut clar: "Tothom ha estat encantat de participar-hi perquè era un motiu de trobada i de commemorar aquests 40 anys".

Ledesma també ha volgut apuntar que l'objectiu del documental no era un altre que "fer un homenatge a tots els pioners que van posar en marxa una estació com aquesta a la parròquia". Tot un "somni col·lectiu", del qual ressalten onze protagonistes que formen part de "la primera fotografia de la plantilla", ha esmentat l'exdirector de màrqueting i desenvolupament d'Ordino Arcalís.

Un dels impulsors del projecte i actual director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha posat en valor el significat tan testimonial que guarda el documental, motiu pel qual s'ha impulsat a la seva creació: "Hem volgut relatar com han sigut aquests 40 anys d'història, posant el focus principalment en els primers anys", ha indicat, remarcant la figura dels "pioners" que van impulsar l'estació, així com "els seus testimonis, vivències i anècdotes. Eren uns temps molt diferents dels d'avui en dia".

El documental d'Ordino Arcalís ha encetat avui la seva preestrena oficial, abans de donar el tret de sortida demà al gran públic, a través d'un acte en què han pogut assistir els protagonistes, antics treballadors de l’estació dels primers anys i autoritats del país. A través del documental, l'estació d'esquí celebra el quarantè aniversari de la seva creació, a més de rendir homenatge a totes aquelles que van formar part del projecte des dels seus inicis, la Setmana Santa del 1983. Així doncs, la peça audiovisual narra el començament de l'estació i la seva evolució fins al dia d'avui, en què s'ha convertit en un autèntic domini únic amb 30 quilòmetres de pistes per a tots els nivells i centenars d'hectàrees per a la pràctica de l'esquí fora de pista.

Per Alex Montero

