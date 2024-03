Caminal assoleix una 36a posició en el descens de Kvitfjell

L'estació de Kvitfjell (Noruega) ha acollit aquest dijous el darrer descens de les finals de la Copa d'Europa de velocitat, en les quals Jordina Caminal ha quedat 36a amb un crono de 1.26.65. La tricolor s'ha quedat a +3.35 de la guanyadora, la italiana Nadia Delago (1.23.33), i a tan sols 0.89 d'accedir als punts d'EC.

"No estic decebuda, però tampoc estic contenta", ha explicat Caminal. Tot i ser conscient que ha pogut realitzar un bon esquí, en què ha valorat la millora des de l'inici de la temporada, ha acabat amb una "sensació agredolça". "Em falta anar ràpid, em falta anar a buscar la velocitat, i això fa la diferència", ha conclòs.

Tanmateix, tindrà una nova oportunitat en el supergegant programat per a demà a les 09.30 hores, en què durà el dorsal 48.



Mijares, 'out' en el pitjor moment / En el segon eslàlom corresponent al Nacional d'Estònia que se celebra a Pozza di Fassa (Itàlia), Carla Mijares ha quedat fora en la primera mànega, just després de marcar el 5è millor temps al primer sector, i el tercer als dos sectors següents.



Pere Cornella acaba Cortina amb magnificència / L'esquiador Pere Cornella no ha pogut acabar de millor manera l'última jornada dels Campionats Nacionals italians de la categoria Citadine (CIT). En aquest sentit, ha aconseguit entrar en dos top10 tant en el supergegant com en la combinada. Ho ha fet acabant al top10 a totes les curses de supergegant i combinada.

Al primer supergegant ha estat 9è amb 56.61, mentre que el millor ha sigut el croat Aaron Pedimina (55.09). Després de l'eslàlom que, sumat a aquest supergegant, feia la combinada, ha sumat un total de 1.31.68 per assolir la 6a posició. El guanyador de la combinada ha sigut el neerlandès Christopher Dijksman (1.29.58).

En el segon bloc, al primer supergegant ha tornat 6è amb 56.48 i el vencedor ha estat Dijksman amb 54.56. Finalment, a la combinada, en acabar l'eslàlom, el tricolor ha finalitzat 5è amb un crono total de 1.32.09. El neerlandès Dijksman s'ha tornat a fer amb el primer lloc (1.29.43).



Ebri, 5è a l'eslàlom CIT de Candanchú / A Candanchú (Espanya), s'ha disputat un primer eslàlom Citadine (CIT) amb la presència de l'EEBE U19. Ebri ha marcat el 5è temps amb 1.34.81, a +3.64 del guanyador, l'espanyol Aniol Torres (1.31.17), i amb 62.72 punts FIS, que s'acosten als seus actuals 56.37.

Així mateix, en la 10a posició han acabat empatats, Jan Torres i Antoni Bea. Pel que fa a Nico Daban, Salvador Cornella, Marc Fernández, Pirmin Estruga, Maià Font, Àlvar Calvo i Marc Delgado, quedaven 'DNF' en la primera baixada. D'altra banda, Martí Llort no ha pogut finalitzar la segona mànega (feia un 18è lloc en la primera). En la categoria femenina, Emma Ledesma ha estat 9a.

El segon eslàlom CIT es disputarà aquest divendres.