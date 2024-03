El Comú de la Massana tanca el 2023 amb un superàvit de 9 milions d’euros

El Comú de la Massana ha tancat l’exercici 2023 amb un superàvit de sis milions d’euros tot i que, si es tenen en compte les desviacions de finançament positives, el resultat ajustat s’ha situat en 9 milions d’euros.

La liquidació d’ingressos ha estat de 27,2 milions d’euros, milions, amb una liquidació del 61,6 per sobre de les previsions inicials dels impostos directes, degut a l’increment de l’impost sobre la construcció. Tant la cònsol major, Eva Sansa, com el conseller de Finances, Agustí Garcia han remarcat que el pressupost s’elabora sempre amb criteris de prudència i aquest seria un dels motius d’aquest resultat positiu.

L’augment dels ingressos ha fet possible un increment de la capacitat d’inversió del Comú i ha permès aprovar modificacions pressupostàries per valor de 9,8 milions, de les quals 8,8 s’han destinat a despeses de capital. Pel que fa a les despeses corrents, ascendeixen a 10,8 milions, amb una liquidació del 88,4% del pressupostat. Dins el capítol d’inversions, cal remarcar que hi ha hagut obres que no s’han pogut finalitzar. Per això, tot i que s’han liquidat 7,6 milions, s’han reconduït 4,5 milions a l’exercici 2024 per acabar de realitzar diversos projectes.

Entre les principals inversions realitzades destaquen les millores a la xarxa d’aigües, ja que el Comú de la Massana està prioritzant els treballs per garantir el subministrament d’aigua, a més d’altres obres d’eixample de carreteres, renovació d’espais públics i creació d’aparcaments.

Pel que fa a l’endeutament, continua la tendència a la baixa i queda situat en els 7,7 milions d’euros. Garcia ha remarcat que el bon estat de la Tresoreria és un bon pulmó per poder invertir sense necessitat de contraure crèdits, cosa que permet anar reduint l’endeutament. D’altra banda, també s’ha aprovat per unanimitat una partida de 20 mil euros per poder oferir un servei de transport escolar al marge del clípol parroquial.

En la mateixa sessió ha jurat el seu càrrec la nova interventora comunal, Cristina Patiño, i els deseners dels diferents quarts.