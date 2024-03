Concòrdia fa canvis en les comissions i Bartolomé queda fora de la d'Exteriors

Per altra banda, i en declaracions a EL PERIÒDIC, Pol Bartolomé afirma que es tracta d'una decisió presa conjuntament i que aquesta "no té cap mena de trascendència".

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, assegura que la decisió no té res a veure amb el posicionament de Bartolomé sobre l'Acord d'associació amb la Unió Europea i que es tracta d'una "decisió consensuada entre tot el grup i hi estan d'acord totes les parts implicades".

Concòrdia ha decidit fer un canvi de cromos en les comissions. Així ho va decidir el grup parlamentari en una reunió celebrada fa més d'una setmana. En aquesta trobada es va decidir fer un canvi en les comissions i Pol Bartolomé passarà d'Exteriors a la comissió legislativa de Sanitat ocupada fins ara per Núria Segués que serà qui, a partir d'ara, ocuparà el lloc de Bartolomé.

Per El Periòdic

