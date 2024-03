El preu mitjà de la vivenda de venda a Andorra és un 14,4% més car

El preu mitjà de la vivenda de la venda a Andorra el gener del 2024 se situava en 4.582 euros/m2, un 14,4% més car que en el mateix mes de l’any anterior, quan era de 4.005 euros, marcant màxims històrics. Segons un informe publicat pel portal Idealista, el preu de les cases al país ha augmentat quasi un 50% des del 2019. Concretament, el gener del 2019 el preu mitjà dels habitatges a Andorra era de 3.112 euros/m2; és a dir, fins al gener d’enguany s’ha produït una pujada d’un 47,2%.

L’estudi també mostra que aquest creixement afecta a totes les parròquies, tot i que n’hi ha algunes que tenen unes pujades més altes que altres. Seria el cas d’Escaldes-Engordany, la parròquia on han apujat més els preus en el darrer any, passant de 4.737 euros/m2 l’any anterior als 5.689 euros/m2, la qual cosa suposa un augment interanual del 20,1% i d’un 52,6% des del gener del 2019. La segueix ve La Massana, amb un preu mitjà de 4.221 euros/m2 el gener del 2024 i una pujada interanual del 13,7%. D’altra banda, Encamp és la parròquia que més ha apujat el preu dels habitatges en venda des del gener del 2024, passant de 2.668 euros/m2 als 4.090 euros/m2 al mateix mes del 2024. Les zones que han experimentat un menor creixement a escala interanual són Andorra la Vella (5%), on el preu dels habitatges se situa en 5.032 euros/m2, i a Encamp (9,5%).

Segons l’informe d’Idealista, la zona amb els immobles en venda més cars del Principat se situa en Escaldes-Engordany (5.689 euros/m2), seguit d’Andorra la Vella (5.032 euros/m2) i La Massana (4.221 euros/m2).

Pel que fa a les zones més barates, Sant Julià de Lòria és la parròquia que compta amb més habitatges econòmics, amb un preu mitjà de 3.694 euros/m2, seguida d’Encamp (4.090 euros/m2) i Canillo (4.100 euros/m2).