Una delegació del Consell General participa en la 148a assemblea de la Unió Interparlamentària

Una delegació del Consell General, encapçalada per la subsíndica general, Sandra Codina, i integrada pels consellers generals Maria Àngels Aché (Grup Parlamentari de Concòrdia) i Pere Baró (Grup Parlamentari Socialdemòcrata), participa des d’aquest dissabte i fins dimecres 27 de març a la 148a assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP) que té lloc a Ginebra (Suïssa).

Al llarg d’aquests cinc dies s'organitzen una multitud de reunions, comissions i taules de treball per abordar temàtiques tan rellevants com el paper de la diplomàcia parlamentària en la pau i la seguretat internacionals; o la crisi del multilateralisme que es tractarà en un debat d’alt nivell en el qual només poden participar els presidents i vicepresidents dels parlaments; en el cas d’Andorra, hi intervindrà Codina.

A més, l'assemblea treballarà en comissió dos projectes de resolució, un sobre l’impacte social i humanitari dels sistemes d’armes autònomes i la intel·ligència artificial; i l’altre sobre com promoure l’energia verda assequible i encoratjar la innovació, la responsabilitat i l’equitat. Durant aquests cinc dies s’esperen la participació de parlamentaris de 140 països i prop de mig centenar de presidents de parlaments.