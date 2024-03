Demòcrates organitza una trobada per acostar als joves a la política

La Secció Jove de Demòcrates ha encetat una trobada informal per acostar, implicar i fer sentir la veu dels joves del país en l'esfera política actual. La trobada, que tindrà lloc al Coworking Hive Five d'Andorra la Vella demà a les 19.00 hores, estarà oberta a tothom, sense limitació d'edat, i comptarà amb la presència del president de Demòcrates, Xavier Espot, així com amb càrrecs electes que van començar la seva trajectòria política precisament des de la Secció Jove. Els assistents podran escoltar la seva experiència i conversar amb ells sobre temes d'actualitat, neguits o altres qüestions vinculades amb la política, els joves i Andorra.

D'aquesta manera, la voluntat de la trobada és poder oferir als participants un espai de debat, en el qual compartir opinions i punts de vista, conèixer altres persones amb inquietuds polítiques i informar-se dels diferents canals des d'on el jovent pot fer sentir la seva veu, participar i sentir-se involucrat en les accions de país, des de totes les esferes. El president de la Secció Jove de Demòcrates, Adrià Palmtjavila, juntament amb la resta d'integrants, explicarà durant la trobada detalls del funcionament d'aquesta i com intervé en el si del partit. En aquest punt, la reunió també vol ser un espai de reflexió per fer créixer la Secció Jove.