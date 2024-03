DA d’Andorra la Vella demana al Comú pels estudis de càrrega i pel programa Reviu

D’altra banda, i pel que fa a la pregunta sobre el programa Reviu, els consellers de Demòcrates demanen tenir la relació “de quants pisos s’han posat a disposició del Comú d’Andorra la Vella fins a la data, així com les bases reguladores i les condicions d’accés a aquests habitatges”. Segons expliquen des del partit, la pregunta deriva d’unes manifestacions del cònsol major Sergi González durant la darrera sessió de Consell de Comú en què va assegurar que tres propietaris amb un parc d’habitatges de 20 pisos ja havien demanat informació a la corporació sobre el programa.

Pel que fa a la pregunta vinculada amb els estudis de capacitat de càrrega màxima, els consellers de DA recorden que l’adjudicació -feta conjuntament amb els comuns d’Encamp, la Massana i Sant Julià de Lòria- es va fer a finals del passat mes d’agost per un valor de 199.300 euros i un termini d’entrega de sis mesos. Tenint en compte que “ja ha passat el termini contractual, voldríem tenir una còpia dels estudis d’Andorra la Vella per tal de conèixer les conclusions, les quals considerem imprescindibles a l’hora de planificar qualsevol actuació que impliqui projectes urbanístics de futur”, manifesten a la pregunta entrada.

Els consellers de Demòcrates al Comú d’Andorra la Vella, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté, han entrat dues preguntes per ser debatudes al Consell de Comú d’Andorra la Vella que se celebrarà aquest dimecres al migdia. La primera fa referència a la situació dels estudis de càrrega de la parròquia, mentre que la segona va dirigida a ampliar la informació al voltant del programa Reviu, destinat a posar al mercat habitatges buits o que han de ser reformats.

Per El Periòdic

