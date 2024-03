Tot a punt per a l'inici de l'Andorra Sax Fest 2024

El festival tindrà lloc del 28 de març al 5 d’abril. En aquesta ocasió, els dos primers dies, el 28 i 29 de març, estaran dedicats a la celebració del concurs Youth Saxophone Competition en les categories A, B i C a la primera jornada i la categoria D, l’endemà.

Tot a punt perquè comenci l’11a edició de l’Andorra Sax Fest que enguany comptarà amb una participació destacable de concursants xinesos que, per primera vegada, seran els més nombrosos del festival amb 55 inscrits. Com a novetat, la representació xinesa també tindrà presència al jurat del concurs Solo Sax amb Xiaolu Zhang, professor i director d’estudis de jazz al Conservatori de Música de Shanghai.

