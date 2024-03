Els treballadors extracomunitaris hauran de tornar a acreditar quatre anys d'experiència per accedir a la quota general

Els treballadors extracomunitaris que vulguin venir a treballar al país hauran de tornar a acreditar quatre anys d'experiència per accedir a la quota general a partir de l'1 d'abril. Així s'ha sotmès aquest matí al Consell Econòmic i Social la proposta de modificació de reglament de la quota general de treballadors que, en principi, demà s'aprovarà al Consell de Ministres.



La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha recordat que aquest reglament s'havia aprovat l'octubre de l'any passat per tal de flexibilitzar les condicions de les persones que venien a treballar a Andorra a nivell d'experiència, així com donar compliment a les necessitats i les demandes dels sectors. A més, el reglament permetia reduir l'experiència per poder acollir-se al règim general, a una temporada al país.



Durant la sessió d'avui, el que s'ha decidit és tornar al sistema antic i, per tant, a partir del dia 1 d'abril s'hauran d'acreditar quatre anys d'experiència per treballar a la quota general. La ministra ha detallat que aquests anys es poden acreditar de diferents maneres: "Poden ser tres anys al teu país i una temporada a Andorra, dues temporades a Andorra i dos al teu país, o tres temporades al Principat i un any al teu país". Marsol ha explicat que el motiu pel qual s'ha decidit que els quatre anys d'experiència tornessin a ser necessaris és perquè per un costat hi ha una necessitat de donar un servei de més qualitat i amb més experiència, però també perquè "és una reacció al creixement d'aquest país".

Tanmateix la ministra ha apuntat que en el darrer any, el Principat ha crescut 4.000 persones, fet que provoca que es faci complicat "continuar assumint aquestes quantitats de persones perquè ens tensa el mercat de l'habitatge, les infraestructures i la situació general del país". Aquesta modificació del reglament ha estat parlada amb les diferents associacions del sector, les quals tenen aquest perfil de treballador, destacant que "tothom ha entès que era necessari fer aquest pas".



Tenint en compte que l'antic reglament era de l'octubre de l'any passat i que, en el cas d'algunes contractacions que s'han fet per aquesta temporada en les quals els empresaris havien comunicat als seus treballadors que podrien continuar acollint-se a la quota general, s'ha posat una excepcionalitat per solucionar aquesta casuística: "Hi ha 300 treballadors que podran passar a la quota general en el criteri d'una temporada d'experiència", ha esmentat Marsol. En aquest sentit, Marsol ha alertat que les persones que sol·licitin aquest traspàs hauran de continuar treballant per a la mateixa empresa i, per tant, "no podran canviar de sector". Des de la CEA i el conjunt del sector empresarial s'ha demanat que aquesta excepcionalitat de 300 treballadors pugui ampliar-se fins a un 30% en cas de necessitat, tot i que Marsol no ha avançat si la proposta serà favorable o no, però ha recordat que a l'estiu es tornarà a obrir una nova quota i, per tant, "si alguna empresa té alguna mancança també la podrà cobrir".

Des de la visió de la patronal, el president de la CEA, Gerard Cadena, ha manifestat que la voluntat de l'empresariat és que l'excepcionalitat dels treballadors que es podran quedar a Andorra amb només una temporada d'experiència arribi fins a les 400 persones en comptes de 300. Tot i això, ha incidit en la necessitat de disposar d'aquest 30% addicional en cas de necessitat i situar-se així sobre els 390 treballadors. Si aquesta demanda finalment és favorable "arribaríem a trobar un casament entre les necessitats reals que nosaltres havíem previst i la quota que puguem donar", ha indicat.



Al seu torn, el secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach, ha reiterat que la seva participació en la reunió del CES d'aquest dimarts ha tornat a centrar-se en la problemàtica de l'habitatge, una crisi que "es va demorant i demorant" i de la qual es continua sense disposar de dades. "Nosaltres el que veiem és que ja ens hem menjat gairebé sis mesos d'aquest any i només tenim tres anys més per poder resoldre la problemàtica", per la qual cosa, ha afegit, "veiem que això no avançarà". En la mateixa línia, ha criticat la "barreja de conceptes" que fa el Govern amb els pisos socials, que es destinen a persones amb dificultats, i els pisos de protecció oficial o de lloguer a preu assequible, que són els que, segons Ubach, més necessita el país.

Manifestació de l'1 de maig / El secretari general de l'USdA, Gabriel Ubach ha confirmat la manifestació que tindrà lloc el proper 1 de maig de manera conjunta entre els sindicats i la Coordinadora per un Habitatge Digne. Precisament, ha exposat que el procediment "ja està en marxa" i que aquest dimarts hi ha unes primeres reunions per establir l'horari exacte i el recorregut. A més, també s'aprofitarà per confeccionar la iniciativa legislativa popular (ILP) que es vol posar en marxa, un treball que posteriorment es vol extrapolar als grups parlamentaris "perquè també se la puguin mirar i se la facin seva".



En aquest sentit, el sindicalista ha criticat novament que l'habitatge és un tema que "no preocupa" al Govern ni tampoc "als grups parlamentaris de l'oposició" que, de moment, no s'han posicionat a favor de la protesta. La concentració, però, també servirà per manifestar-se per altres problemàtiques existents al país com ara els salaris, les pensions o el sistema sanitari. "El Govern està deixant podrir les pomes al cistell", ha criticat.