Bon joc sense resultat

Després d'un partit de menys a més, però deixant bones sensacions contra Croàcia, la selecció sub21 s'ha vist les cares avui contra Grècia en la fase de classificació per a l'Eurocopa. Els d'Eloy Casals han mostrat un bon nivell, però han perdut per 1-0.

Els tricolor han sortit molts forts amb la intenció de tenir la pilota, pressionant molt a dalt i no deixant jugar els locals, els quals han tingut un inici amb una marxa menys del que s'esperava. Amb poc, però, s'han fet amb la possessió, i les tornes del que s'estava veient s'han capgirat. De totes maneres, la primera ha estat pels del Principat, que després d'una mala sortida del porter rival i una sèrie de rebots dins l'àrea, han vist com la defensa grega ha salvat en dues ocasions que l'esfèric es colés dins la xarxa. Després d'uns minuts d'aturada per un xoc entre un jugador de cada conjunt, el joc s'ha reprès amb els de Nikos Papadopoulos dominant.

Igualment, la segona del duel se l'ha apuntat Izquierdo, qui amb xut amb la cama dolenta i des de fora de l'àrea, ha enviat la pilota molt lluny dels tres pals, però fent mostra que amb poc es pot crear perill. En la faceta defensiva els tricolor s'han lluït, tallant dues accions de perill dels contraris i fent que al minut 22 els locals no hagin fet encara cap tir. La primera per a ells s'ha fet esperar fins a gairebé la mitja hora, amb una intentada de Stefanos Tzimas que no ha acabat veient porta.

Els locals s'han vingut a dalt, i en la següent ocasió han arribat a marcar, però el gol s'ha anul·lat per fora de joc. Des de llavors només s'han vist oportunitats dels blancs que Marc de Castro i la seva defensa s'han encarregat d'aturar. A falta de cinc minuts per tancar la primera meitat, una bona acció per la banda dreta, amb una magnífica passada en profunditat, ha deixat Vasilis Sourlis sol davant el porter del Principat i ha fet una vaselina per col·locar l'1-0. La darrera ha estat pels visitants amb una acció que no ha vist porteria. Endollats de principi a fi, els andorrans han tancat els primers 45 minuts controlant el partit i minimitzant, en la mesura del possible, una potent selecció grega amb un joc de tu a tu.

A la tornada dels vestidors, els de Casals han mantingut l'agressivitat en la pressió alta amb la intenció de recuperar la pilota per crear perill, però el nivell dels grecs els ho ha complicat. Al 55' han arribat els primers canvis pels locals, fent retocs més ofensius per poder anotar el segon i tancar el matx.

Als primers 20 minuts del segon temps les ocasions han brillat per la seva absència. Als del Principat els ha costat més arribar i crear perill, i les combinacions en segona línia tampoc els han sorgit cap efecte. Al minut 70 han arribat els seus primers canvis per intentar la igualada, però els grecs els han complicat massa les coses. Els minuts han anat passant i el partit ha deixat de ser igual de vistós que en els primers 45 minuts, sense perill per a cap dels dos equips, en part, com en la primera meitat, gràcies a les defenses. No ha estat fins a l'afegit que de Castro ha vist la vermella per agafar la pilota amb les mans a fora l'àrea, havent de donar lloc a Mauro Rabelo perquè protagonitzés la darrera del duel aturant la falta directa.

Al final, derrota pels andorrans, els quals han deixat bones sensacions de cara la pròxima trobada d'eliminatòries de la competició europea (a l'octubre), la darrera ja, en què es veuran les cares contra Croàcia i Portugal.