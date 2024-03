La 13a Cursa popular Illa Carlemany pretén assolir 3.000 inscripcions

La 13a edició de la Cursa popular Illa Carlemany pretén superar l'èxit de participació de l'any passat, la qual es va situar en 2.789 persones, i arribar enguany als 3.000 participants. Activitats com aquesta volen "promocionar bons hàbits, com l'activitat física, els quals ajudaran al fet que tinguem una bona salut, un bon benestar i un bon envelliment" ha explicat la secretària d'Estat de Salut, Cristina Pérez, en l'acte de presentació. El secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, ha mencionat que aquesta iniciativa promocional forma part "d'un paraigua d'activitats que proposem des de Govern, algunes d'elles amb altres comuns". A més, amb la renovació del contracte de Govern amb el centre comercial per quatre anys més, Cabanes ha volgut agrair la participació del privat en una "campanya tan important".

La cursa, programada pel pròxim 12 de maig, es torna a celebrar amb el mateix eslògan, 'Mou-te per la salut', però amb un nou eslògan que Cabanes ha descrit com a "dinàmic" i format per dues curses de dos i cinc quilòmetres, sent la distància més llarga la corresponent al Campionat d'Andorra per la Federació d'Atletisme d'Andorra (FAA). "La de dos quilòmetres està pensada perquè tothom participi. Es pot fer caminant" ha afirmat el secretari d'Estat, assenyalant que moltes persones no acudeixen per la limitació d'haver de córrer durant mínim dos quilòmetres.



El punt de sortida d'ambdues curses és el carrer Consell de la Terra d'Escaldes-Engordany, mentre que l'arribada és el Parc Central d'Andorra la Vella. El traçat llarg donarà el tret de sortida a les 10.30 hores i el curt serà deu minuts després. De la mateixa manera, els preus de les inscripcions no han variat. Per als adults, el dorsal té un cost de dos euros, i per als infants és gratuït. Per a totes aquelles persones que ho desitgin, amb el dorsal es podrà adquirir un xip de quilometratge, la samarreta oficial de l'any, un got plegable reutilitzable amb la candidatura d'Andorra 2029, una motxilla de la cursa i una entrada lliure a tots els museus del territori.



Per tramitar la inscripció es pot fer al web www.esportperatothom.ad fins al 28 d'abril, o bé, del 6 a l'11 de maig es podrà realitzar de manera presencial al centre comercial Illa Carlemany, coincidint amb el període de recollida de dorsals. Cal remarcar que dos euros de cada inscripció es destinaran al banc d'aliments de Càritas Andorra.